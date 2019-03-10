انت الان تتابع تفاصيل خبر إحباط 12 هجوماً لـ"العمال الكردستاني" ضد تركيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 03:35 مساءً - شنّ حزب العمال الكردستاني الانفصالي، خلال الأسبوعين الأخيرين، 12 هجوماً فاشلاً ضد تركيا عبر استخدام طائرات مسيرة (الدرونز) انطلاقاً من مناطق شرق الفرات شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية عن مسؤولين قولهم إن الهجوم يأتي بعد أن "ضاق الخناق على المنظمة الإرهابية داخل تركيا، لذا تحاول الحفاظ على وجودها باستخدام طرق جديدة في تنفيذ الهجمات".

ويرى خبراء أمنيون أن المحاولات الأخيرة تبيّن أن المنطقة الأمنية التي يراد تشكيلها شمالي سوريا، لا بد أن تكون خاضعة لسيطرة تركيا، ولا يمكن تأمين حدود الأخيرة ولا شعبها بشكل كامل إلا بهذا الشكل.

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ونتيجة تكثيف القوات الأمنية التركية عملياتها ضد المنظمة داخل البلاد، وتضييق الخناق عليها، بدأت المنظمة باستخدام الأراضي السورية، وخاصة مناطق شرق الفرات، لشن هجمات على تركيا.

واستهدف تنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، خلال الأيام الماضية، القوات المسلحة التركية في كل من قضاء سيلوبي في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، وقضاء إصلاحية بغازي عنتاب (جنوب)، وقضاءي سوروج وبيراجيك في شانلي أورفة (جنوب).

وتمكنت القوات المسلحة التركية من إحباط جميع محاولات الهجوم القادمة من سوريا، دون أن يتمكن المسلحون من إلحاق أي ضرر بالقوات التركية.