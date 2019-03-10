انت الان تتابع تفاصيل خبر استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب أريحا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 03:35 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، على حاجز عسكري في منطقة غور الأردن في أريحا.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي، بأن الارتباط الفلسطيني أبلغها باستشهاد المواطن سلامة كعابنة (22 عاماً) بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب أريحا.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تعقيبها على استشهاد الكعابنة: "شعبنا لن يسكت على جرائم الاحتلال، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه، فدم شبابنا وحقهم لن يترك في الأرض"، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية (صفا).

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وزعمت المصادر العبرية أن الشاب كان يسير بصورة مسرعة، وتجاوز سيارة دون أن يمتثل لأوامر الجنود بالتوقف فأطلقوا النار صوبه ما أدى إلى استشهاده.

ويشار إلى أن العديد من الفلسطينيين استشهدوا على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، بسبب حالة التوتر التي يعيشها جنود الاحتلال الذين يبادرون إلى إطلاق النار مع كل حركة يقوم بها المسافرون الفلسطينيون.

في حين تبرر سلطات الاحتلال عادة أعمال جنودها بأن الفلسطينيين لم ينصاعوا لأوامر الجنود، أو أنهم اقتربوا من الجنود بصورة مشبوهة.