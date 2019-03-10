انت الان تتابع تفاصيل خبر عقب "حادثة القطار".. السيسي يختار مسؤولاً بالجيش وزيراً للنقل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 03:35 مساءً - أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اختيار مسؤول بارز بالجيش وزيراً للنقل عقب حادث القطار الدموي الذي أودى بحياة 22 شخصاً.

جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد" الذي تحتفل به القاهرة في 9 مارس من كل عام، والتي كانت تُبث على الهواء مباشرة من التلفزيون الحكومي وفضائيات خاصة.

وقال السيسي إنه جرى اختيار اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لشغل منصب وزير النقل الجديد، بعد استقالة هشام عرفات، عقب حادث محطة مصر.​

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وأضاف السيسي أنه بعث بالترشيح إلى مجلس النواب، ثم خاطب الوزير الذي يحضر الندوة، قائلاً: "لك كل الدعم، في المنصب الجديد".

وينتظر القرار موافقة البرلمان؛ ومن ثم أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية.

ونهاية الشهر الماضي، انفجر خزان وقود قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسة بالقاهرة، في أثناء وجود عدد كبير من الركاب، وهو ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصاً وإصابة نحو 40 آخرين.