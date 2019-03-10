انفجار حافلة وسط العاصمة السويدية

الخليج 365/ بغدادأفادت صحيفة " Dagens Nyheter" السويدية، اليوم الاحد، بانفجار حافلة وسط العاصمة ستوكهولم.

وقالت الصحيفة إن الدخان الأسود يرتفع حاليا فوق موقع الانفجار، دون تقديم أي معلومات حول وجود إصابات.

وأضافت أن الانفجار وقع في الساعة 11:25 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن الشرطة لا تعتبر الحادثة جريمة متعمدة.

هذا وقامت الشرطة بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مكان الحادث.

