الهند تعلن انتهاء كافة التجهيزات الخاصة بالانتخابات العامة

أعلن رئيس مفوضية الانتخابات الهندية، سونيل أرورا، الأحد، انتهاء كل التجهيزات الخاصة بالانتخابات العامة في البلاد، مؤكدًا عقده عدة جولات من المحادثات مع وزارة الداخلية لضمان عملية اقتراع نزيهة.



وخلال مؤتمر صحفي له، قال سونيل أرورا: "انتخابات 2019 ستكون حرة ونزيهة، يمكن للناس معرفة أسمائهم في قائمة الناخبين المعدة منذ عام 1950"؛ حيث إن 99.3% من الناخبين يحملون الرقم القومي.

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وأشار إلى أن 18 مليوناً من الناخبين تتراوح أعمارهم بين 18-19 سنة، مشدداً على أن 99.36% من المقترعين لديهم بطاقة هوية الناخب بالصور.

وأضاف: "سيتم تركيب أجهزة VVPAT (تصويت إلكتروني) في جميع مراكز الاقتراع، كما تم إنشاء مليون وحدة انتخابية على مستوى الهند".

وذكر رئيس لجنة الانتخابات الهندية أنه يمكن للناخبين العثور على أسمائهم في قائمة المصوتين عبر الرسائل القصيرة أيضًا، لافتاً إلى أن أماكن الاقتراع تم زيادتها بنسبة 10% هذه المرة، فيما ستُجرى انتخابات 2019 على 7 مراحل، تبدأ في 11 أبريل/نسيان المقبل.