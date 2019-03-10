انت الان تتابع 15 قتيلا في اعتداء مسلح على «ملهى» بالمكسيك (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الشرطة المكسيكية

قتل 15 شخص على الأقل جراء اعتداء مسلح على أحد الملاهي الليلية وسط المكسيك، اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وقال موقع Excelsior إن الاعتداء وقع في وقت مبكر من صباح اليوم في مدينة سلامانكا بولاية جواناخواتو، إذ اقتحم مسلحون مجهولون الملهى وأطلقوا النار على من فيها من زبائن وموظفين، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا في مكان الحادث وإصابة 8 آخرين بجروح توفي اثنان منهم لاحقا في المستشفى متأثرين بجراحهما. وفرّ المهاجمون من المكان على متن شاحنة. وأعلنت السلطات الشروع بعملية إلقاء القبض عليهم، دون ورود معلومات عن احتجازات.

وعلى مدار السنة الأخيرة، تشهد ولاية غواناخواتو، التي تتنازع عصابات المخدرات السيطرة عليها، موجة عنف راح ضحيتها 60 شخصا أواخر مايو 2018، و40 شخصا آخرون في يوليو من العام نفسه.وفي 17 فبراير الماضي، قُتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح، في هجوم إرهابى على منتجع "كانكون" السياحى، بولاية "كوينتانا رو"، بالمكسيك.وقال

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