الان تتابع الرئيس الفلسطيني يكلف القيادي في حركة فتح محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القيادي في حركة فتح محمد اشتية، بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة. وأفاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، اليوم الأحد، بأن “عباس”، التقى “اشتية” في مكتبه، ظهر اليوم، وأبلغه التكليف.

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