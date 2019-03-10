السودان.. اعتقال نائب رئيس حزب الأمة والأمين العام للحزب

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

اعتقلت السلطات السودانية، اليوم الأحد، نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، والأمين العام للحزب سارة نقد الله.

وتتواصل المظاهرات في السودان، احتجاجًا على فرض حالة الطوارئ، وانطلقت، اليوم الأحد، تظاهرة من مدينة أم درمان باتجاه مقر البرلمان السوداني، لرفض حالة الطوارئ.