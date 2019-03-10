الان تتابع مظاهرة بأم درمان باتجاه مقر البرلمان السوداني احتجاجا على “الطوارئ” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات انطلقت مظاهرة حاشدة بمدينة أم درمان السودانية، اليوم، باتجاه مقر البرلمان السوداني، احتجاجا على إقرار حالة الطواريء. فيما دعا تجمع المهنيين في السودان، الأحد، إلى مظاهرات جديدة في مختلف ولايات البلاد، رفضا لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير في فبراير الماضي. وأعلن البشير، الذي يحكم البلاد منذ 1989، في 22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ في السودان لمدة عام، وتشمل حظر التجمعات غير المرخصة، وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة، للنظر في الانتهاكات التي ترتكب في إطار حالة الطوارئ.

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