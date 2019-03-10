الان تتابع تركيا.. احتجاز أكثر من نصف مليون شخص منذ محاولة الانقلاب في 2016 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، بأن السلطات التركية احتجزت أكثر من 500 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله جولن.
ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن صويلو القول “جرى احتجاز 511 ألف من أعضاء حركة فتح الله جولن منذ 15 يوليو 2016”.
وأضاف صويلو: “عدد المحتجزين حاليا 30821 شخصا”.
وتتهم تركيا، جولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وحركته بأنهما وراء الانقلاب الفاشل الذي قام به فصيل من الجيش.
وتعتبر الحكومة التركية، حركة جولن منظمة إرهابية، وقد ألقت القبض على الآلاف من الأشخاص لصلتهم بالحركة وبجولن نفسه.
وينفى جولن، الذي كان في السابق حليفا للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.
وتواصل السلطات استهداف من لهم صلة بجولن في الجيش وفي مواقع أخرى بصورة يومية تقريبا.
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