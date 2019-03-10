الرئيس الفلسطيني يكلف محمد اشتيه بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتيه بتشكيل حكومة جديدة، وذلك حسبما ذكر عضو اللجنة، حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر .

ويمنح القانون الفلسطيني رئيس الوزراء المكلف ثلاثة أسابيع لتشكيل حكومته وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط.

وكان الرئيس الفلسطيني قبِل نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، استقالة الحكومة الحالية برئاسة رامي الحمد الله وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

وقبل أيام توافقت اللجنة المركزية لحركة "فتح" على اختيار اشتيه لرئاسة الحكومة ورفعت توصيتها هذه إلى الرئيس الفلسطيني.

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ويأتي التكليف في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة إثر قرار إسرائيل اقتطاع أموال من المستحقات المالية.

ونقل موقع العين الإخبارية عن مصادر وصفها بالمطلعة، قولها "إن فصيلين في منظمة التحرير الفلسطينية وافقا على الانضمام للحكومة الجديدة التي يرجح أن يطغى عليها قياديون من حركة "فتح" وشخصيات مهنية مستقلة".

وأكدت المصادر نفسها، أن الحكومة الجديدة تقف أمام تحديات هامة أبرزها قرار الإدارة الأمريكية نشر خطتها للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" الشهر المقبل، وقرار إسرائيل الشهر الماضي اقتطاع 138 مليون دولار من الأموال الفلسطينية ما صعب على السلطة الوطنية من قدرتها على دفع رواتب موظفيها فضلا عن رفض حماس المصالحة.

كما يقع على عاتق الحكومة الجديدة الإعداد للانتخابات العامة.