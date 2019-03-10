عصابة الدوحة الفاشلة تحاول غسل صورتها الداعمة للإرهاب

يبدو أن محاولات عصابة الدوحة الفاشلة في غسل صورتها الداعمة للإرهاب، ستستنزف المزيد والمزيد أموال الشعب القطري، بعدما جلبت مخططاتالحمدين الإهانة والعار لدويلته باستضافة قاعدةالعديد للقوات الأمريكية، لكسب ود وإرضاء الولايات المتحدة.

صحيفة بلومبرج الأمريكية كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم مطالبة أي دولة تستضيف قواعد عسكرية أمريكية بتحمل كامل تكاليف نشر القوات الأمريكية على أراضيها، إضافة لـ50٪ أو أكثر من أجل امتياز استضافتهم.

ونقلت بلومبرج عن نحو 12 من موظفي الإدارة الأمريكية وأشخاص تم إطلاعهم على هذا الأمر، أنترامب ينوي تطبيع القرار على نحو منظم في القريب العاجل.

ويشير قرار ترامب، وفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية، إلى أنه يتعين على دولة مثل قطر التي تستضيف قواعد أمريكية على أرضها أن تتحمل 50% زيادة في ثمن القوات والقاعدتين الأمريكيتين.

ويذكر أن ترامب دافع عن فكرته أكثر من مرة لأشهر حتى تأخذ حيز التنفيذ، حيث ستضرب تكاليف نشر القوات الأمريكية بالدوحة خزينة الحمدين، ما يعرضهم لانتكاسات مالية كبيرة.

وفي شهر نوفمبر من العام الماضى، أعلنت قطر أنها بصدد إجراء عمليات توسعية فى قاعدة العديدالعسكرية، فى خطة لتكون قاعدة دائمة للجيش الأمريكى بمنطقة الشرق الأوسط.

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جاء اعتزام قطر لهذا الإجراء، بعد أشهر قليلة من تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيهالدوحة بأنها تمول الإرهاب تاريخيًا، مشيرًا إلى أنه حان الوقت لدعوة قطر لوقف هذا التمويل.

ومن المقرر أن يشمل تطوير القاعدة استيعاب الطائرات وأنظمة خدمة القوات الجوية الجديدة، بما في ذلك الطائرات الفرنسية المقاتلة "رافال"، والطائرات الأمريكية من طراز إف 15 وطائرات يوروفايتر تايفون.

قاعدة العديد الأمريكية، التي كانت تعرف سابقا باسم مطار أبو نخلة، تم تأسيسها في قطر عام 2005، حينما كانت الولايات المتحدة تبحث عن قاعدة بديلة في المنطقة، بعد أن طلب منهم السعودية مغادرة المملكة إثر هجمات 11 سبتمبر 2001، لتقرر حكومة الدوحة التي دائمًا ما تشذ عن الثوابت العربية، احتضان القاعدة الأمريكية من أجل توفير الحماية لها.

ويسعى تنظيم الحمدين خلال الفترة المقبلة إلى تحويل القاعدة التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب غربي الدوحة، لتكون دائمة، حيث وصلت تكلفة إنشائها مليار دولار، تحمّلت واشنطن نسبة 60%، بينما تحمّلت إمارة الإرهاب 400 مليون دولار من تكلفة الإنشاء.

والعديد ليست الوحيدة في قطر، إذ توجد في هذا البلد أيضاً قاعدة السيلية، التي تستخدمها القيادة المركزية الأمريكية مقرا للتحضير للعمليات العسكرية.