اخبار السودان.. انطلاق تظاهرة من أم درمان باتجاه مقر البرلمان السوداني

انطلقت، اليوم الأحد، تظاهرة من مدينة أم درمان باتجاه مقر البرلمان السوداني احتجاجا على فرض حالة الطوارئ.

وكان تجمع المهنيين السودانيين ، دعا الأحد، إلى مظاهرات جديدة في مختلف ولايات البلاد، رفضا لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير.

وأكد تجمع المهنيين في بيان له حول المسيرات نشره في حسابه على "فيسبوك"، سلمية الاحتجاجات، مجددا مطلبه برحيل النظام الحاكم في البلاد.

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ودعا التجمع السلطات السودانية إلى إعلان العفو العام عن المعتقلين، وإطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين، وفتح الباب للحوار مع الجميع للخروج من الأزمة الحالية.

وكان البشير، أعلن في 22 شباط/ فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ في السودان لمدة سنة، كما أنه قرر حظر التجمعات غير المرخصة، وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة، للنظر في الانتهاكات التي تُرتكب في إطار حالة الطوارئ.

ومنذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 شباط/ فبراير، إن العدد بلغ 51 قتيلا.