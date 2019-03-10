حاكم دبي في يوم المرأة: كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التحية للنساء في الإمارات والعالم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/آذار من كل عام.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "غداً يوم جميل.. يوم المرأة العالمي.. نحتفي بها أمًّا وأختًا وبنتًا.. وشريكة في التنمية.. وزميلة في المسيرة.. كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم".

وأرفق التغريدة برابط فيديو عنوانه "المرأة لدينا.. بألف رجل"، وشمل الفيديو شهادات لنماذج ناجحة من نساء الإمارات.