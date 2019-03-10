وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التحية للنساء في الإمارات والعالم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/آذار من كل عام.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "غداً يوم جميل.. يوم المرأة العالمي.. نحتفي بها أمًّا وأختًا وبنتًا.. وشريكة في التنمية.. وزميلة في المسيرة.. كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم".
وأرفق التغريدة برابط فيديو عنوانه "المرأة لدينا.. بألف رجل"، وشمل الفيديو شهادات لنماذج ناجحة من نساء الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم دبي في يوم المرأة: كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.