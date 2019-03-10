الرئيس المصري يعلن ترشيح اللواء كامل الوزير لحقيبة النقل

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترشيح اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيراً للنقل خلفا لهشام عرفات، الذي قدم استقالته بعد حادث قطار مروع أودى بحياة 20 شخصا.

وقال السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة يوم الشهيد، الأحد، إنه عرض على اللواء كامل الوزير منصب وزير النقل بعد حادث قطار محطة مصر، والذي وافق بدوره، بتأكيد أنه في خدمة بلاده في أي وقت.. "أنا تحت رجل مصر في أي وقت".

وعزا الرئيس المصري تأخير الإعلان الرسمي عن تعيين اللواء كامل وزيراً للنقل حتى الآن إلى ضرورة موافقة مجلس النواب على القرار، حيث إن البرلمان في إجازة حاليًا، مضيفًا: "نعطي لهذا المرفق واحدا من أحسن ضباط الجيش".

ويشترط الدستور المصري موافقة البرلمان على قرار تعيين أي وزير جديد بالحكومة.

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ومن جانبه، تعهد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالنهوض بكل هيئات وزارة النقل، موضحاً أنه سيبذل كل الجهد للنهوض بالمنظومة في مصر، وتطوير كافة مرافقها، وإحداث نقلة نوعية في منظومة السكك الحديدية.

وشهدت مصر حادثاً مأساوياً، إثر حريق ضخم اندلع بسبب اصطدام جرار بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة برصيف، راح ضحيته 20 شخصا وأصيب 43 آخرون.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمهام وزير النقل، بالإضافة إلى مهام منصبه، لحين تعيين وزير جديد.