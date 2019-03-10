يحدث الآن.. مؤتمر صحفي بالسفارة اليمنية يستعرض جرائم الحوثي.. صور

انطلق الآن بمقر السفارة اليمنية بالقاهرة مؤتمر صحفي يحضره وزير حقوق الانسان محمد عسكر . ويستعرض المؤتمر الصحفيجرائم الحوثيين والتي تمارسها يومياَ ضد الشعب اليمني . وأطلق المؤتمر نداء انساني لايقاف المجازر اتجاه ابناء حجور والتي يرتكبها مليشيا الحوثي الإيرانية.

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