شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يكلف محمد إشتية بتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (رام الله) ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية اليوم (الأحد) أن الرئيس محمود عباس كلف محمد إشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة رامي الحمد الله في يناير الماضي. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية اليوم (الأحد) أن الرئيس محمود عباس كلف محمد إشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة رامي الحمد الله في يناير الماضي. وسيكون أمام رئيس الحكومة المكلف أسبوعان لتشكيل حكومته وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور.



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