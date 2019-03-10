شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكلّف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي مسؤولية «النقل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

كلّف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الأحد) رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير بتولي مسؤولية وزارة النقل والمواصلات المصرية، وتطوير السكة الحديد ومرافق النقل بحلول عام 2020.

وأوضح الرئيس السيسي في مداخلة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية اليوم، أنه لم يتم تعيين «كامل الوزير» وزيراً للنقل حتى الآن لأنه لابد من موافقة مجلس النواب المصري إلا أن المجلس في إجازة حالياً، مؤكداً أنه سيتم حلف اليمين الدستورية عقب عودة انعقاد مجلس النواب، وبعد الحصول على موافقته على وزير النقل الجديد.

وشدد الرئيس المصري على أن اختياره للواء كامل وزيراً للنقل لكونه أحد ضباط القوات المسلحة المصرية، موجهاً بتسخير إمكانات القوات المسلحة والهيئة الهندسية وسلاح المركبات والمهندسين العسكريين للنهوض بمرفق السكة الحديد ومنظومة النقل في مصر.