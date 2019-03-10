شكرا لقرائتكم رئيس الأركان: الجيش يفتخر أنه من صلب الشعب الجزائري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري، اليوم الأحد، أن هنالك رابطة قوية نابضة بالحياة بين الشعب والجيش.

وأوضح قايد صالح خلال زيارته للمدرسة الوطنية التحضيرية بالرويبة، أن الرابطة يشهد على قوتها ومتناتها ذلك التفاعل والتعاطف الذي ما فتئ يعبر عن نفسه بكل عفوية من خلال صور التضامن والتلاحم بين الشعب وجيشه في كل الظروف وفي كل الأحوال.