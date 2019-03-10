تحطم طائرة إثيوبية.. ومقتل 157 شخصًا على متنها

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، الأحد، عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في طريقها إلى نيروبي.
وقالت وكالة رويترز إن الطائرة الإثيوبية التي تحطمت كان على متنها 149 راكبا بالإضافة إلى طاقم من 8 أفراد.
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