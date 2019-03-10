شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة البرلمان" توصى بإزالة القمامة خلف كلية الهندسة.. وممثل القاهرة: سيتم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بوقف إلقاء مخلفات القاهرة، خلف كلية الهندسة مع سرعة إزالة القمامة الملقاة، لاسيما مع قربها من منطقة مدارس.

بدورها، قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن المنطقة التى تلقى فيها قمامة القاهرة، تقع داخل كتلة سكنية وفى اتجاه الرياح مما تسفر عن انتشارها بالإضافة إلى أن القاؤها يجرى بشكل عشوائي، مشيرة إلى أن أكثر من لجنة تفقدت هذا الموقع وتم إرسال خطابات إلى هيئة النظافة لاسيما وأنه يتم الكثير من الإعدامات فيها.

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وأضافت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد عقدت مؤخرا اجتماعأً مع محافظ القاهرة، وأفادت بنقل المعدات فى أقل من شهر، مؤكدة رفضها إلقاء المخلفات البلدية فى هذا الموقع، ومن المفترض بموجب هذا الاجتماع من المفترض إغلاق هذا الموقع وعدم إلقاء أى مخلفات فيه بنهاية شهر مارس.

من جانبه قال اللواء مصطفى عبد العزيز، سكرتير عام محافظة القاهرة أنه تم الاتفاق مع شركة جديدة تسعنى بتسلم القمامة لمصانع التدوير، وعدم إلقاء قمامة مجدداً فى هذا الموقع اعتباراً من التاريخ المتفق عليه مع وزيرة البيئة.

وأضاف عبد العزيز، أنه سيتم مخاطبة هيئة النظافة اعتباراً من صباح باكر لرفع القمامة المتواجدة بالموقع.