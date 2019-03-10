بهاء أبو شقة يكشف عن تفاصيل الاحتفالية الكبرى لمئوية ثورة 1919

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن احتفالات ذكرى مئوية 1919، مستمرة فى جميع المحافظات، مؤكدة أن الاحتفال ليس قاصر فقط على ما قام به حزب الوفد من زيارة لمنزل الزعيم الراحل سعد زغلول وضريحه، بل هناك العديد من الاحتفالات والفعاليات التى يقيمها الحزب لاحتفال بذكرى هذه الثورة العظيمة.
وأضاف رئيس حزب الوفد فى تصريحات له، أن الحزب يجهز لاحتفالية رئيسية يوم 22 مارس الجارى، والتى ستعقد فى مركز المؤتمرات الدولية ، بحضور جميع الشخصيات السياسية والعامة والعديد من الوزراء، لافتا أن هذا الاحتفال سيشهد فيلما وثائقيا شارك فيه العديد من الشخصيات التاريخية عن ثورة 1919، بالإضافة إلى عرض موسيقى ومسرحى للاحتفال بذكرى الثورة.
كان افتتح المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ، معرض الصور الذى جهز بمقر الحزب احتفالا بمرور مائة عام على ثورة 1919، بالإضافة إلى زيارة إلى مقر منزل الراحل سعد زغلول وضريحه.
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