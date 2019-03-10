شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان تطالب بتوعية المواطنين فى المساجد والكنائس بحملات تطعيم الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة بموافاة اللجنة بإعداد الحيوانات التى يتم تحصينها.

وأوصت بضرورة توعية المواطنين، عبر خطبة الجمعة بالمساجد والعظة بالكنائس، بتوقيت حملات تطعيم الحيوانات.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم، الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى وكيل اللجنة، لمناقشة انتشار مرض الجلد العقدى والحمى القلاعية بمحافظة أسيوط بصفة خاصة وباقى المحافظات بصفة عامة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد نبيل مدين، حول نفوق الحيوانات بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى بين المواشى رغم التحصين.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، هناك دورا تقوم به الهيئة بتحصين الحيوانات، لحمايتها من ذلك المرض، بالإضافة إلى التأمين المادى على تلك الحيوانات، الذى يصرفه المواطن حال نفوق الحيوان.