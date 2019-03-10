شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: وضعنا برنامج الإصلاح الاقتصادى قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم وضع برنامج الإصلاح الاقتصادى قبل الاتفاق مع صندوق النقد الودلى، لافتا إلى أن ذلك تم ضمن خطة إصلاح اقتصادى لتصويب أوضاع كانت تهدد الاقتصاد المصرى، وتحويل العجز الأولى إلى فائض أولى، قائلا: "مستلفناش عشان ندفع مرتبات أو معاشات، ودا أول ناتج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى".

وأضاف معيط، أنه فى ظل كل المراجعات التى تمت من جانب صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادى، اتضح أن الحكومة المصرية حققت أكتر من المتفق عليه.

وتابع: "القيادة السياسية والحكومة والشعب أصروا على تنفيذ برنامج الإصلاح بكل آلامه وصعوبته، وفى 31 ديسمبر 2018 كان الاتفاق على نحو 15 مليار فائض أولى حققنا 21 مليار، وتم تحقيق 60% استثمارات زيادة، والإيرادات الضريبية أيضا تم تحقيق نسبة أعلى بـ4 مليارات جنيه".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة طلب الإحاطة الموجه للدكتور محمد معيط وزير المالية، المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم وضوح خطة الحكومة فى التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولى، فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات.