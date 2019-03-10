شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة للنواب: تشكيل لجنة وزارية للتحقيق فى احتكار بعض الماركات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية للتحقيق فى شبهة الفساد حول احتكار بعض الماركات التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، الأحد، طلب الإحاطة المقدم من وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة مما أدى إلى احتكار الاستيراد على فئة محددة.

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وأضاف وزير الصناعة أنه فى حال ثبت صحة هذه الممارسات، فإن هذا الأمر سيؤدى إلى خفض الفاتورة الاستيرادية من 30 إلى 40% فورا، لحين انتهاء التحقيقات.