شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة البرلمان" توصى بحضور وزراء التنمية المحلية والرى والبيئة لمنع قطع الأشجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، إرجاء مناقشة أزمة قطع الأشجار فى شوارع مصر، وذلك لحين حضور وزراء التنمية المحلية، الرى والموارد المائية، البيئة.

ومن جانبه أكد ممثل وزارة البيئة، أهمية الحفاظ على الأشجار التراثية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الزراعة فى توسعة الكورنيش حيث جرى حصر الأشجار النادرة مع وضع خطة لنقلها إلى أحد الحدائق.

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وقال ممثل البيئة، إنه سيرفع توصية بتشكيل لجنة مماثلة من الوزارات المعنية لحصر الأشجار النادرة لاسيما فى منطقة المعادى، مع إخطار الأحياء لاسيما وإنها المسئولة عن إصدار تراخيص إقامة المبانى الجديدة بدلاً من الفيلات.

بدوره قال النائب هانى عبد الوهاب ممثل وزارة التنمية المحلية، أن دور المحليات ينحصر فى تقليم الأشجار فقط وذلك لتلاقى الحوادث، لافتاً إلى أنه سيتم رفع توصية للوزير بضرورة عدم استبدال الأشجار بمبانى إلا فى حالات الضرورة.

فيما أشار ممثل وزارة الرى والموارد المائية عبد السلام جابر، إلى أن الوزارة طبقا للقانون فإنها تولى اهتماماً بالحفاظ على الأشجار، قائلاً: "محدش يقدر يقطع شجرة إلا بترخيص من الوزارة، ولا نسمح باستقطاعها إلا باشتراط إيجاد بديل لها".