كتب- محمود مصطفى ومحمد خميس
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة " شهداؤنا في قلوبنا"، احتفالا بيوم الشهيد.
وقدم العقيد ياسر وهبة، مقدم الندوة، السيدة غالية السيد محمد خليفة من محافظة المنوفية، تبلغ من العمر 105 أعوام، وتريد مصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال وهبة "وُلدت السيدة غالية عام 1914 بمحافظة المنوفية، وأنجبت 14 ابنًا، فقدت 13 منهم خلال حياتها".
وتابع: "للسيدة غالية شهيدان، الأول في حرب اليمن عام 1962، والثاني طيار من أبطال حرب أكتوبر، واستشهد...
كانت هذه تفاصيل خبر عمرها 105 أعوام.. قصة سيدة فقدت 13 من أبنائها وطلبت مصافحة السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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