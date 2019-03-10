عمرها 105 أعوام.. قصة سيدة فقدت 13 من أبنائها وطلبت مصافحة السيسي

كتب- محمود مصطفى ومحمد خميس

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة " شهداؤنا في قلوبنا"، احتفالا بيوم الشهيد.

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وقدم العقيد ياسر وهبة، مقدم الندوة، السيدة غالية السيد محمد خليفة من محافظة المنوفية، تبلغ من العمر 105 أعوام، وتريد مصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وهبة "وُلدت السيدة غالية عام 1914 بمحافظة المنوفية، وأنجبت 14 ابنًا، فقدت 13 منهم خلال حياتها".

وتابع: "للسيدة غالية شهيدان، الأول في حرب اليمن عام 1962، والثاني طيار من أبطال حرب أكتوبر، واستشهد...