"التعليم" تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية بنظامية الثلاث والخمس سنوات

كتب محمود طه حسين

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالى 2018/2019، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة)، للاستماع إلى ملاحظات الطلاب، وأرائهم بشأن جدول الامتحانات المقترح، والذى أعدته الوزارة، بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور...