رجل الأرقام والإنجازات..اللواء كامل الوزيز..بعد نجاحه في المشروعات القومية تحدي جديد بوزارة النقل

كتب: أحمد أبو عقيل

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020، مشيرا إلى ضرورة موافقة مجلس النواب على الوزير الجديد، في حين أن المجلس حاليًا في إجازة، مؤكدًا أنه عقب انتهاء تلك الإجازة يعرض الأمر على البرلمان، وحين الموافقة يحلف اليمين، ويبدأ عمله".

جاء قرار السيسي اليوم الأحد، في ندوة تثقفية نظمتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد. قال السيسي: «سترون مرفقًا جديدًا في 30 يونيو 2020، وسأوفر كل الدعم للواء كامل الوزير من كل المصريين من الجيش والشرطة وأجهزة الدولة عشان ننجح المرفق ده.. ولو عايز ضباط من أي هيئة معنديش مشكلة».

وتعهد الوزير الجديد بالنهوض بكل هيئات النقل، قائلا: «هنثبت لكل المصريين إن احنا مش وحشين وإن احنا ناس مصريين وطنيين بنحب بلدنا زى كل المصريين فى كل قطاعات الدولة».

من هو كامل الوزير؟

لواء أركان حرب كامل عبد الهادي الوزير، هو قائد ومهندس عسكري مصري, يشغل حاليا منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

لا يتحدث إلا بالأرقام والتواريخ.. لا يعترف بشىء اسمه البطالة فمشروعاته دائما بحاجة إلى عمالة فى كل التخصصات، للعام الثالث على التوالى ينتهى العام ببصمة واحد من أهم رجال الدولة المصرية الجديدة، والقوات المسلحة المصرية، اللواء أركان حرب كامل عبد الهادى الوزير.

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تخرج كامل الوزير من الكلية الفنية العسكرية الدفعة 17 في 1 يوليو 1980 «تخصص إنشاءات»، حيث حصل على عدد من الشهادات كان أبرزها ماجستير العلوم العسكرية - كلية القادة والأركان - زمالة كلية الحرب العليا - أكاديمية ناصر العسكرية العليا - الدورة العليا لكبار القادة - أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

سلاح المهنديبن



تدرج في العمل داخل الهيئة الهندسية والتحق بوظائف مختلفة في سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، وصل إلى مدير سلاح المهندسين واستمر في العمل به 3 سنوات، وفي يوليو 2014 تم تكليفه رئيسا لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفي ديسمبر 2015 ترقى إلى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المشاريع القومية

أشرف اللواء كامل الوزير على عدد من المشاريع الهامة كان أبرزها توليه المشرف العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والمشرف العام على تطوير هضبة الجلالة بالعين السخنة، والمشرف العام على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، والمشرف العام على محور روض الفرج، والمشرف العام على كوبري سندوب «كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة».