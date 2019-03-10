قائد اركان الجيش الجزائري: الرابطة بين الجيش والشعب قوية وعفوية

أكد نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن "هنالك رابطة قوية نابضة بالحياة بين الشعب والجيش". واشار صالح خلال زيارته للمدرسة الوطنية التحضيرية بالرويبة الى أن "الرابطة يشهد على قوتها ومتناتها ذلك التفاعل والتعاطف الذي ما فتئ يعبر عن نفسه بكل عفوية من خلال صور التضامن والتلاحم بين الشعب وجيشه في كل الظروف وفي كل الأحوال".

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