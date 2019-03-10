رئيس الأركان الجزائري: هنالك رابطة قوية بين الشعب والجيش

أكد نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، في بيان، أن "هنالك رابطة قوية نابضة بالحياة بين الشعب والجيش"، مشيراً إلى أن "الرابطة يشهد على قوتها ومتناتها ذلك التفاعل والتعاطف، الذي ما فتئ يعبر عن نفسه بكل عفوية من خلال صور التضامن والتلاحم بين الشعب وجيشه في كل الظروف وفي كل الأحوال".

وشدد صالح على أن "الشعب يعرف رهانات عالم لا يرحم بالمتغيرات"، لافتا إلى أن "الجيش والشعب بينهم رؤية موحدة نحو المستقبل"، معتبراً أن "الجيش يفتخر أنه من صلب الشعب الجزائري".