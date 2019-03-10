روسيا اليوم: جماعات مسلحة تستهدف بلدة مصياف في ريف حماة بقذائف صاروخية

أفاد مصدر عسكري سوري لقناة "روسيا اليوم" بأن الفصائل المسلحة استهدفت بلدة مصياف في ريف حماة بقذائف الهاون وستّة صواريخ غراد. ويذكر أن وحدات من الجيش السوري تصدت في ريف حماة الشمالي لهجوم نفذته مجموعة مسلحة على إحدى النقاط العسكرية شمال غرب السقيلبية. وكشفت وكالة "سانا" السورية أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة عدد من المسلحين، ومقتل وجرح عدد من الجنود السوريين.

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