أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن السلطات التركية احتجزت أكثر من 500 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وذلك للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن، مشيرا الى أنه "جرى احتجاز 511 ألفًا من أعضاء حركة فتح الله جولن منذ 15 تموز 2016"،لافتا الى أن عدد المحتجزين حاليا 30821 شخصا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد المعتقلين فى تركيا منذ عام 2016 إلى أكثر من نصف مليون شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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