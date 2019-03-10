الحدث: أنباء غير مؤكدة عن حالة صحية صعبة لبوتفليقة

أفادت قناة "الحدث" عن أنباء غير مؤكدة عن حالة صحية صعبة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في العاصمة السويسرية جنيف لتلقي العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما، نادرا ما يظهر في السنوات الأخيرة على العلن، وذلك منذ أن أُصيب بجلطة دماغية في عام 2013.

وقد دفع إعلانه الترشح مؤخرا لولاية خامسة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، دفع عشرات الآلاف من الجزائريين للخروج إلى الشوارع والتظاهر احتجاجا على ذلك.

وامتنعت السلطات الجزائرية عن التعليق على صحة بوتفليقة، ورفضت إدارة مستشفى جامعة جنيف، حيث يتلقى العلاج، التعليق أيضا.