محكمة جنايات القاهرة إستأنفت محاكمة مرسي و28 آخرين بـ"اقتحام السجون"

استأنفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و28 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون".

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