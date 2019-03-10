العربية: نقل طائرة بوتفليقة من مطار جنيف لجهة غير معلومة

أفادت قناة "العربية" بأنه تم نقل طائرة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بو تفليقة من مطار جنيف لجهة غير معلومة. يذكر أن طائرة بو تفليقة غادرت الجزائر صباحا ووصلت الى جنيف، حيث أجرى الرئيس الجزائري فحوص روتينية.

تجدر الإشارة إلى أن بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما، نادرا ما يظهر في السنوات الأخيرة على العلن، وذلك منذ أن أُصيب بجلطة دماغية في عام 2013.

وقد دفع إعلانه الترشح مؤخرا لولاية خامسة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، دفع عشرات الآلاف من الجزائريين للخروج إلى الشوارع والتظاهر احتجاجا على ذلك.

وامتنعت السلطات الجزائرية عن التعليق على صحة بوتفليقة، ورفضت إدارة مستشفى جامعة جنيف، حيث يتلقى العلاج، التعليق أيضا.