CNN: إدارة ترامب تسعى للحصول على أموال من الدول المستضيفة للقوات الأميركية

ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تناقش داخليا كيفية جعل الدول التى تستضيف قوات أميركية في قوات السلم دفع المزيد من تكلفة إبقاء هذه القوات متمركزة فيها.

وأشارت شبكة "سى إن إن" إلى أن المصطلح المستخدم لصياغة صيغة محددة يجري بحثها هو "التكلفة +50"، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة ستعمل على جعل الدول تغطى التكلفة الكاملة للوجود الأميركي على أراضيها، وستدفع أيضا 50% من التكلفة إضافيا. والفكرة هي أن الدولة تحصل على قيمة معينة من الوجود العسكرى الأمريكى داخل حدودها، وعليها أن تدفع مقابل ذلك.

وأوضح مسؤولون أميركيون مطلعون على الفكرة أن أحد الأعمدة الرئيسية للسياسة الخارجية لإدارة ترامب هو مشاركة العبء، وهو ما يعني حث الحلفاء على دفع حصة أكبر من الاستثمار في الدفاع الجماعى، وترى الإدارة أن هذه السياسة تمثل نهجا أكثر عدلا من السماء بأن يقع العبء كله على كاهل الولايات المتحدة.