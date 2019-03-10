6 مصريين ومغربيان وسوداني وسعوديان ويمني من بين ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية

أكد المدير التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية أن "7 بريطانيين و7 فرنسيين و6 مصريين ومغربيان وسوداني وسعودي ويمني من بين ضحايا تحطم الطائرة وسط البلاد".

وأوضح أنه "من بين ضحايا الطائرة 31 كينيا و18 كنديا و 9 إثيوبيين و8 إيطاليين و8 صينيين و8 أميركيين و3 روس"، مشيراً إلى أن "قائد الطائرة المنكوبة خلال الرحلة إلى نيروبي أبلغ عن وجود صعوبات فنية وطلب إذنا بالعودة إلى أديس أبابا".

وكانت هيئة الإذاعة الإثيوبية قد أعلنت أنه "لم ينج أحد من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي كانت تقل 149 راكبا وطاقما مؤلفا من ثمانية أفراد".

وكانت الطائرة الإثيوبية قد تحطمت عندما كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.