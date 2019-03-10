النشرة: نقل سوري إلى مستشفى حاصبيا بعد انهيار حائط إحدى الغرف في عمله

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه تم نقل السوري أ. ع. أ. (18 عام) إلى مستشفى حاصبيا الحكومي للمعالجة جراء إصابته بجروح وردود في رجليه بعد انهيار حائط في إحدى الغرف التي كان يعمل بها في حاصبيا.

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