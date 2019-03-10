انطلاق مسيرة يوم المرأة العالمي من بشارة الخوري وصولا الى عين المريسة

انطلقت مسيرة "يوم المرأة العالمي" اليوم تحت شعار "العدالة الإقتصادية قضية نسوية" من تحت جسر فؤاد شهاب في بشارة الخوري، على أن تكمل سيرها مرورا بساحتي الشهداء ورياض الصلح وصولا الى عين المريسة بمبادرة من الشبكة النسوية، النادي العلماني، النادي النسوي في الجامعة الأميركية، نادي السنديانة الحمراء، نادي الجندر والجنسانية، حركة مناهضة العنصرية، جمعية حلم، تحالف عاملات المنازل الأجنبية، هيئات ونواد مختلفة.

وأعلن المشاركون في المسيرة ان الهدف هو "استرجاع عملنا وأجسادنا ومواردنا من النظام الذي يقمعها ويستغلها كل يوم، وللمطالبة بأحياء وطرقات ومساحات عامة آمنة ونظيفة".