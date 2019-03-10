جريحان نتيجة اصطدام مركبة بعمود كهرباء على طريق فرعية جويا

أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريحين نتيجة اصطدام مركبة بعمود كهرباء على طريق فرعية جويا، مشيرة الى أنهما نقلا الى مستشفى تبنين الحكومي للمعالجة.
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