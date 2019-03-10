قوى الأمن تعمم صورة امرأة تائهة عثر عليها في محلة رياض الصلح

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة في بلاغ انه بتاريخ اليوم ١٠/٣/٢٠١٩ وفي محلة رياض الصلح - بيروت، عثر على امرأة مجهولة الهوية ليس بحوزتها أي مستند يعرّف عنها، وهي تعاني من حالة نفسية سيئة.
وعممت المديرية بناءً على اشارة القضاء المختص صورتها، وتطلب من الذين يعرفونها أو يعرفون أي شيء عن ذويها، الإتصال بفصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت على الرقم: ٠١/ ٦٥٦٣١٧، بغية إستلامها.
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