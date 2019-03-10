النشرة: اصابة شخصين في حادث سير في تول النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن شخصين أصيبا في حادث سير مقابل ثانوية بلال فحص في تول، وعملت فرقة من اسعاف النبطية وفرقة من الصليب الاحمر اللبناني على اسعافهما ونقلهما الى مستشفى الشيخ راغب حرب ومستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي.

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