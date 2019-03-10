توقيف أشخاص في بعبدات لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها

اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان ان دورية من مديرية المخابرات بتاريخه في منطقة قنابة - بعبدات، كلاً من المدعوين: بشير ج، بسام غ، وأماني ز، لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها، وذلك بعد رصدهم من قبل المديرية المذكورة. كما ضبطت بحوزتهم كمية مختلفة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى سلاح حربي. وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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