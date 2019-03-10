اللقيس: لاهمية التواصل مع الحكومة العراقية وزيارتي لسوريا مغطاة

شكا وزير الزراعة حسن اللقيس مشكلة الكلفة العالية لتصريف الانتاج الزراعي والصناعي الى اسواق الخليج عبر معبر نصيب والى السوق العراقي وللغاية تواصلنا مع القيادة السورية ومع وزارة الزراعة السورية ووزارةالنقل ومن المفترض اجراء زيارة سريعة الى سوريا مطلعو الاسبوع القادم كلام اللقيس جاء خلال لقاء عقده مع النقابات والقطاعات الزراعية والانتاجية في البقاع

وشدد اللقيس على "ضرورة واهمية التواصل مع الحكومة العراقية وسوق العراق سوق كبير وواعد لكن كلفة التصدير الى السوق العراقي عالية جدا بسبب الضريبة المرتفعة التي تصل ما بين العشرين الى الثلاثين بالمئة وهذا يحتاج الى تصحيح الوضع والتواصل مع الحكومة العراقية"، مؤكدا على "اهمية اللقاء مع االقطاعات الزراعية والانتاجية كي نترجم الشعار الذي اطلقته منذ توليت حقيبة وزارة الزراعة بان المزارع هو من يضع الروزنامة الزراعية لوزارة الزراعة".

واضاف: "استمعنا الى مطالب وهموم المزارعين كي نبني عليها لنكوّن برنامج عمل خلال الفترة الحكومية ، هناك مشاكل في قطاع الانتاج وتصريف الانتاج بسبب التهريب الذي يضر بالانتاج الوطني على تنوعه ومنها الحمضيات والموز وقال هناك مشكلة بالنوعية ومشكلة بتصريف الانتاج ونعمل على حل مسألة الكلفة العالية لتصريف الانتاج اللبناني عبر معبر نصيب"، مشيرا الى اننا "بصدد اطلاق لجان لمتابعة كل قطاع على حدة لاسيما قطاع النحل، الحمضيات الثروة السمكية ، المواشي بالاضافة الى كل قطاعات الانتاج وموضوع دعم المبيدات والاسمدة والادوية واعلاف الاسماك لتبديد هواجس المزارع".

واشار الى اننا "نعمل على تغطية النقص الموجود عبر المنظمات الدولية ومن خلال وزارة الزراعة بالطلب من الوزارة للحكومة اللبنانية بدعم القمح بشكل اكبر من خلال توزيع البذار مجانا وارسلنا كتابا لمجلس الوزراء واخذنا موافقة مجلس الوزراء في الجلسة الاخيرة لشراء جهاز للطوافات لرش مبيدات مكافحة حشرات القمح والصنوبر وحصلنا على موافقة مجلس الوزراء".

Advertisements

واكد اننا "نعمل على متابعة ملف الخيول وسنبقى الى جانبكم لمتابعة كل طلباتكم من خلال اللجان وهذا همنا وهدفنا هو مساعدة المزارعين وصيانة حقوقهم للوصول الى مجتمع مستقر وخاصة ان خمسين بالمئة من الشعب اللبناني تعيش من الزراعة".

وردا على سؤال اشار الى ان "زيارته الى سوريا مغطاة من المراجع المختصة".

وعن تهريب الحليب الى لبنان شدد على اننا "اجرينا اتصالات مع قيادتي الجيش والجمارك من اجل التشدد بالموضوع واللجنة الوزارية المشكلة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لدعم الصناعات اللبنانية والدعم الزراعي ولمسنا تفهم من الحريري حيال الموضوع بالتواصل مع قيادتي الجيش والجمارك".