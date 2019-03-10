سجن وغرامة.. برلماني يقترح عقوبات جديدة على التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعد النائب شريف نادي عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي بمحافظة المنيا، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وقال حسب بيان: "في إطار سعينا لتقديم مزيد من الحماية القانونية للمرأة في الشارع وتوفير بيئة العمل المناسبة لها حتى لا تتعرض لأي ابتزاز رخيص من رئيس مباشر في العمل أو صاحب سلطة رأينا تقديم هذه التعديلات حماية لها".

وتابع النائب: "نحن نؤمن أن المرأة هي أحد أهم أركان المجتمع في كل زمان ومكان وعمود الأسرة، فهي الزوجة، الأم، الأخت، وهذا ليس كلاما إنشائيا بل واقعا معاشا فهي التي تتحمل أمراض المجتمع وتتعرض للمضايقات أينما وجدت في الشارع، فىي المواصلات العامة، في العمل.

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وأشار إلى أن إحصائيات مراكز بحثية محايدة تبرز أن ظاهرة التحرش بالمرأة زادت بشكل كبير، حتى بات خروج المرأة من بيتها يمثل عبئا نفسيا عليها ونظرا لانتشار هذه الظاهرة وجب تغليظ العقوبات.

وتتضمنت العقوبات غرامة تصل لـ٢٠ ألف جنيه، والسجن لمدة عامين، حال القيام بالتحرش أكثر من مرة.

وإلى نص مشروع القانون: ​