وزير المالية: مصر مرت بعملية جراحية صعبة جدا لإجراء الاصلاح الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة مرت بعملية جراحية صعبة جدا لإجراء الاصلاح الاقتصادي، وكانت نتائجها تحقيق نجاحات كثيرة بكافة القطاعات منذ بدء الإصلاح الاقتصادي، مضيفا: "ومازلنا في مرحلة التعافي علشان كدة المرحلة المقبلة محتاجة شغل كتير".

وأضاف معيط، في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان برئاسة النائب أحمد سمير، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يخصص أغلب وقته هذه الفترة لإصلاح الاقتصاد الهيكلي حتي يشعر به المواطن المصري.

وردا علي حديث أحد النواب عن تساؤلات المواطنين في الدوائر عن نتائج الإصلاح الاقتصادي، قال معيط: "قول ليهم الكهرباء كانت بتقطع 12 ساعة، ومصر مكنش معاها فلوس تعالج بيها الناس من فيرس سي".

وتابع: "كان هناك كارثة بالفعل، لكن الوضع تغير، وتحولنا من التركيز علي الحفاظ على الدولة إلى التنمية الآن، وتحسين مستوي معيشة المواطن، ورفع دخله وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم، أمال إيه اللي رجع مرسيدس، وايه اللي خلى 3 شركات منسوجات عالمية تفكر في العودة مرة أخري لمصر بعد أن خرجت من السوق؟ غير إن الاقتصاد تحسن".​