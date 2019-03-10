عمرو نصار: اليابان تدرس إنشاء منطقة صناعية بخليج السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأحد، إن اليابان تدرس إنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر بالمنطقة الاقتصادية بخليج السويس تضم عددا كبيرا من الصناعات اليابانية الرئيسية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع وفد رجال الأعمال اليابانيين والذي يزور القاهرة حاليًا للمشاركة بالمؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك ومنتدى الاستثمار المصري الياباني.

وأضاف نصار، أن الحكومة تحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوقين المصري والأفريقي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري يمثل فرصة هامة لنقل العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان لمستويات متميزة بدول القارة الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المصري الياباني في مجال دعم ملف التصنيع بدول القارة الأفريقية من خلال إقامة شراكات صناعية بين القطاعين العام والخاص بالقارة.

وقال نصار إن التوجه الحالي للدولة يستهدف النهوض بقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الدول المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية.

وأشار الوزير إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى حرص الوزارة على الاستعانة بـ "بيوت تصدير عالمية" للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.

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وقال ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، إن بلاده حريصة على تعميق الصلة مع مصر على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.

وأشار ماساكي إلى أن مجتمع الأعمال الياباني يلمس التغير الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري حاليًا بما يسهم في تحفيز المستثمر الياباني لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري والتوسع في المشروعات الحالية.

وأضاف سفير اليابان، أن بلاده تسعى للتوسع في قارة أفريقيا من خلال مصر خاصة في ظل ترأسها للاتحاد الإفريقي العام الحالي الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات اليابانية الإفريقية في مختلف المجالات خاصة في مجال إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة تصب في صالح كافة الأطراف.

وأشار نوكي، إلى أن وفد الشركات اليابانية الذي يزور القاهرة حاليا يضم مختلف القطاعات الإنتاجية بعضها لديه استثمارات بالفعل في السوق المصري والبعض الأخر لديه اهتمام كبير بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بهذا السوق الواعد.

وقال ساتوشي أوزاوا، رئيس جمعية الاعمال اليابانية المصرية، إن اليابان تحرص على زيادة عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر والتي يبلغ عددها 50 شركة، حيث ترغب الشركات اليابانية المرافقة للوفد في تحديد المجالات التي يمكنها ضخ استثمارات صناعية فيها بالسوق المصري.

وقال هيرويوكي إيشيجي، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" إلى حرص الهيئة على نقل خبراتها للحكومة المصرية في مجالات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن 99.7% من قوام الاقتصاد الياباني قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.