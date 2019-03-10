الهند: إجراء الانتخابات العامة على سبع مراحل من 11 إبريل إلى 19 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت اللجنة الهندية العليا للانتخابات اليوم الأحد إجراء الانتخابات العامة على سبع مراحل من 11 أبريل إلى 19 مايو المقبلين .

سوف تبدأ عملية فرز الأصوات في 23 مايو، على أن يتم إعلان النتائج في نفس اليوم.

ويسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإعادة انتخابه لفترة ثانية في هذه الانتخابات.