الهند: إجراء الانتخابات العامة على سبع مراحل من 11 إبريل إلى 19 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):
أعلنت اللجنة الهندية العليا للانتخابات اليوم الأحد إجراء الانتخابات العامة على سبع مراحل من 11 أبريل إلى 19 مايو المقبلين .
سوف تبدأ عملية فرز الأصوات في 23 مايو، على أن يتم إعلان النتائج في نفس اليوم.
ويسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإعادة انتخابه لفترة ثانية في هذه الانتخابات.
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