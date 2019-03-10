"ما سيبناش شئ إلا وطهرناه"..عميدان بالقوات المسلحة يستعرضان بطولات "سيناء 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى ومحمد خميس:

استعرض العميد أركان حرب أحمد الغنام، وشقيقه العميد أركان حرب محمود الغنام، بطولات العملية الشاملة سيناء 2018، خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة، التي عقدت الأحد، احتفالا بيوم الشهيد، بمركز المنارة الدولي.

وقال العميدان: "إحنا اتربينا في أسرة، زي أي أسرة مصرية على الحب والالتزام والولاء والانتماء لمصر وشعب مصر، والدنا رحمة الله عليه كان مقاتلا في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وربانا على النصر أو الشهادة، وأمنا رحمة الله عليها غرست فينا المبادئ والإخلاص وحب الوطن، وسلمت الراية من بعدها لزوجاتنا، هي دي المرأة المصرية، مربية المقاتل المصري".

وتابع العميدان: "كانت أمنيتنا دخول الكلية الحربية، علشان هدف رئيسي وهو الدفاع عن الوطن، وبالفعل اتخرجنا من الكلية الحربية، والتحقنا بالقوات الخاصة، وتحديدا في قوات الصاعقدة اللي ربتنا على التضحية والفداء لأجل المجد، وانتقلنا للعمل بالتشكيلات التعبوية".

وقال العميد محمود الغنام: "كُلفت بقيادة التشكيل الخاص بالجيش الثالث الميداني أثناء العملية الشاملة "سيناء 2018"، وتابع شقيقه أحمد: "كنت قائدا لقطاع رفح أثناء العملية، وفي بداية العمليات كنت قائد لقطاع الشيخ زويد 2013\2014، وكنت معتقد إني هضيف للأبطال المقاتلين في سيناء، ولكن أما روحت لقيت قادة وضباط وصف وجنود على استعداد لبذل كل غالي ونفيس للدفاع عن أرض الوطن، وهما اللي ضافوا لي وعلموني، وساعدوني على تحمل المسئولية اللي انا مكلف بيها بمنتهى الدقة والنجاح".

Advertisements

وتابعا "تم التخطيط للعملية الشاملة بكل دقة، واحنا كقادة وضباط وضباط صف وجنود موجودين على الأرض، واللهم لك الحمد، نفذنا التخطيط بكل إصرار وعزيمة وقوة في المكان والميعاد المحدد، وكانت للعملية عدة أهداف هي" الهدف الأول والرئيسي تحديد وتحجيم والقضاء على العناصر الإرهابية والتكفيرية والبنية التحتية لهم بصفة مستمرة، وتم انتشار جميع القوات بالتعاون مع أهل سيناء الشرفاء، في وسط سيناء للقضاء على العناصر الإرهابية علي جميع المحاور".

وأضافا: "مسيبناش شئ في وسط سيناء، إلا أما طهرناه من العبوات الناسفة والعناصر الإرهابية، ومستمرين حتى الآن لأمن بلدنا العزيزة مصر، وبعد النجاح الكبير اللي تم، نظرة العالم اتغيرت لمصرنا الغالية " قيادة وشعبا وشرطة وجيش"، وبعد النجاح العظيم اللي حققناه في العملية الشاملة سيناء "2018" هو الإرهاب لسه ما خلصش؟، الإرهاب ما بينتهيش، دا موجود في كل دول العالم بس بصور مختلفة، ومش هينتهي إلا أما يتغير الفكر، مش في مصر بس، في العالم كله، واللي انتهينا منه هو السيطرة على الأرض، وبقت في حضننا، وهي مسئولية من الشعب المصري العظيم، لإبنه الكبير الجيش المصري".

وحضر الندوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.